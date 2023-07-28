Белый дом: США не поощряют ударов по территории России

В ходе брифинга журналисты поинтересовались у Кирби, устраивают ли Белый дом удары Украины по территории РФ. Кирби заверил, что США не поощряют действия Киева и не способствуют им.

Представитель Белого дома отказался отвечать на вопрос о том, являются ли удары по российской территории частью контрнаступления ВСУ.

Украина в пятницу нанесла удар по Таганрогу в Ростовской области. Пострадали 16 человек. Повреждены дома и административное здание.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал удары по гражданским объектам излюбленной практикой украинских властей, передает «Радиоточка НСН».

