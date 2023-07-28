Белый дом: США не поощряют ударов по территории России
Представитель администрации США Джон Кирби заявил, что Вашингтон не поощряет ударов по российской территории, пишет ТАСС.
В ходе брифинга журналисты поинтересовались у Кирби, устраивают ли Белый дом удары Украины по территории РФ. Кирби заверил, что США не поощряют действия Киева и не способствуют им.
Представитель Белого дома отказался отвечать на вопрос о том, являются ли удары по российской территории частью контрнаступления ВСУ.
Украина в пятницу нанесла удар по Таганрогу в Ростовской области. Пострадали 16 человек. Повреждены дома и административное здание.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал удары по гражданским объектам излюбленной практикой украинских властей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru