Пожар возник на судостроительном заводе в Петрозаводске
Онежский судостроительный завод загорелся в столице Карелии. По информации МЧС республики, по предварительным данным, пожар охватил помещение склада.
Предприятие расположено в Петрозаводске на улице Ригачина. На месте происшествия с огнем борются более 40 пожарных и 12 единиц техники. Официальной информации по возможным погибшим и пострадавшим пока не поступало.
Вместе с тем, как рассказали очевидцы, пострадавшие есть. Люди также рассказали, что возгоранию предшествовал взрыв газового баллона. Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщает, что на месте дежурят также бригады скорой помощи. Над заводом поднимается густой дым.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru