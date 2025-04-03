Пожар возник на судостроительном заводе в Петрозаводске

Онежский судостроительный завод загорелся в столице Карелии. По информации МЧС республики, по предварительным данным, пожар охватил помещение склада.

Предприятие расположено в Петрозаводске на улице Ригачина. На месте происшествия с огнем борются более 40 пожарных и 12 единиц техники. Официальной информации по возможным погибшим и пострадавшим пока не поступало.

Вместе с тем, как рассказали очевидцы, пострадавшие есть. Люди также рассказали, что возгоранию предшествовал взрыв газового баллона. Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщает, что на месте дежурят также бригады скорой помощи. Над заводом поднимается густой дым.

