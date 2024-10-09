Белый дом сообщил, что данные о звонках Трампа Путину являются предположением

Сообщения о возможных звонках экс-президента США Дональда Трампа российскому лидеру Владимиру Путину после окончания его полномочий являются лишь предположением. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она отметила, что если это действительно так, то у журналистов возникнут вопросы о национальной безопасности и о позициях администрации по данному вопросу.