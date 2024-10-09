Белый дом сообщил, что данные о звонках Трампа Путину являются предположением

Сообщения о возможных звонках экс-президента США Дональда Трампа российскому лидеру Владимиру Путину после окончания его полномочий являются лишь предположением. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она отметила, что если это действительно так, то у журналистов возникнут вопросы о национальной безопасности и о позициях администрации по данному вопросу.

Песков опроверг, что Путин 7 раз созванивался с Трампом

Утверждения о том, что Трамп и Путин могли общаться до семи раз после окончания срока президентства 45-го американского президента, изложены в новой книге журналиста Боба Вудворда, которая будет выпущена в продажу 15 октября.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ранее опроверг эту информацию, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:РоссияСШАТелефонный РазговорПутинТрамп

Горячие новости

Все новости

партнеры