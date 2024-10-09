Белый дом сообщил, что данные о звонках Трампа Путину являются предположением
Сообщения о возможных звонках экс-президента США Дональда Трампа российскому лидеру Владимиру Путину после окончания его полномочий являются лишь предположением. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Она отметила, что если это действительно так, то у журналистов возникнут вопросы о национальной безопасности и о позициях администрации по данному вопросу.
Утверждения о том, что Трамп и Путин могли общаться до семи раз после окончания срока президентства 45-го американского президента, изложены в новой книге журналиста Боба Вудворда, которая будет выпущена в продажу 15 октября.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ранее опроверг эту информацию, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru