Белый дом считает, что 18 штатов находятся в «красной зоне» коронавируса

Белый дом считает, что 18 штатов должны вернуться к более жестким защитным мерам из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает Daily Beast со ссылкой на неопубликованный документ Белого дома.

Как пишет издание, в документе, датированном 14 июля и полученном Центром за честность в публичной политике, говорится, что 18 стран находятся в «красной зоне» для случаев COVID-19. Уточняется, что на территориях штатов на прошлой неделе было более 100 новых случаев на 100 тыс. населения.

По данным Daily Beast, 18 штатов, которые включены в красную зону для дел в этом документе: Алабама, Арканзас, Аризона, Калифорния, Флорида, Джорджия, Айдахо, Айова, Канзас, Луизиана, Миссисипи, Северная Каролина, Невада, Оклахома, Южная Каролина, Теннесси , Техас и Юта.

