Белый дом рассказал о самочувствии Байдена после падения

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировала состояние президента США Джо Байдена, который в четверг упал на сцене, пишет РИА Новости.

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Представитель администрации США заявила, что президент чувствует себя хорошо. Необходимости в медицинском обследовании нет, заверила Жан-Пьер.

«Некоторые из вас видели вчера его на южной лужайке Белого дома, когда он сам высказался на эту тему», - сказала пресс-секретарь Белого дома журналистам.

Президент США накануне выступил на награждении выпускников Академии ВВС в Колорадо. 80-летний политик споткнулся на сцене и упал. Он смог подняться с помощью охраны.

Байден отказался считать свой возраст проблемой. Он заявил, что считает себя «мужчиной в расцвете сил», сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com/@WhiteHouse
ТЕГИ:Белый ДомДжо Байден

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