Белый дом рассказал о самочувствии Байдена после падения

Представитель администрации США заявила, что президент чувствует себя хорошо. Необходимости в медицинском обследовании нет, заверила Жан-Пьер.

«Некоторые из вас видели вчера его на южной лужайке Белого дома, когда он сам высказался на эту тему», - сказала пресс-секретарь Белого дома журналистам.

Президент США накануне выступил на награждении выпускников Академии ВВС в Колорадо. 80-летний политик споткнулся на сцене и упал. Он смог подняться с помощью охраны.

Байден отказался считать свой возраст проблемой. Он заявил, что считает себя «мужчиной в расцвете сил», сообщает «Радиоточка НСН».

