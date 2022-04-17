Белый дом предлагает монеты с портретом Зеленского

Монета стоит $100. Она 32-я по счету в серии «Исторические моменты коллекции монет американского президентства». На монете изображен момент видеообращения украинского лидера к конгрессу Соединенных Штатов 7 марта 2022 года, пишут «Известия».

«Это было экстраординарное виртуальное обращение к крупнейшей в мире военной и финансовой державе. Зеленский ссылался на события в американской истории: нападение на Перл-Харбор, которое положило начало Второй мировой войне, и теракты 11 сентября 2001 года, которые начали войну с террором», — сообщает пресс-служба администрации Соединенных Штатов.

Отмечается, что 100% прибыли от продажи монет направят в пользу американского Красного Креста для «для его неустанных гуманитарных усилий по оказанию помощи украинскому народу».

