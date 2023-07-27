Белый дом оценил возможность помилования Байденом сына

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировала возможность помилования президентом Джо Байденом своего сына Хантера, пишет РИА Новости.

В США обвинили Байдена во лжи ради сокрытия коррупционных схем

Представитель администрации США заявила, что это исключено. Она не пожелала останавливаться на этой теме подробнее и попросила задать другой вопрос.

«Нет, я только что сказала: «Нет». Продолжайте», - сказала она.

Хантера обвинили в неуплате налогов и незаконном хранении оружия. Президент США заявил, что не в курсе бизнес-операций сына.

Палата представителей Конгресса США начала расследование зарубежных связей Джо Байдена и его вовлеченности в коррупционные схемы в других странах, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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