Белый дом оценил возможность помилования Байденом сына
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировала возможность помилования президентом Джо Байденом своего сына Хантера, пишет РИА Новости.
Представитель администрации США заявила, что это исключено. Она не пожелала останавливаться на этой теме подробнее и попросила задать другой вопрос.
«Нет, я только что сказала: «Нет». Продолжайте», - сказала она.
Хантера обвинили в неуплате налогов и незаконном хранении оружия. Президент США заявил, что не в курсе бизнес-операций сына.
Палата представителей Конгресса США начала расследование зарубежных связей Джо Байдена и его вовлеченности в коррупционные схемы в других странах, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru