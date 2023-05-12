Белый дом оценил переговоры с Конгрессом о предотвращении дефолта

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала о переговорах с Конгрессом США о недопущении дефолта. Об этом пишет ТАСС.

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Представитель американской администрации назвала переговоры «продуктивными». По ее словам, сотрудники аппарата Белого дома продолжают консультации с парламентариями.

Жан-Пьер сообщила, что новая встреча президента Джо Байдена с конгрессменами пройдет в начале следующей недели. Дату она пообещала назвать позже.

Министр финансов США Джанет Йеллен считает, что объявление дефолта приведет к экономической катастрофе, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Дубовицкий
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