Белый дом оценил переговоры с Конгрессом о предотвращении дефолта
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала о переговорах с Конгрессом США о недопущении дефолта. Об этом пишет ТАСС.
Представитель американской администрации назвала переговоры «продуктивными». По ее словам, сотрудники аппарата Белого дома продолжают консультации с парламентариями.
Жан-Пьер сообщила, что новая встреча президента Джо Байдена с конгрессменами пройдет в начале следующей недели. Дату она пообещала назвать позже.
Министр финансов США Джанет Йеллен считает, что объявление дефолта приведет к экономической катастрофе, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru