Белый дом объяснил слова Байдена о его заболевании раком

По его словам, немеланомные опухоли кожи президенту США удалили еще до того, как он стал главой государства. В медицинском отчете президент США не сказано, что у него были онкологические заболевания.

Напомним, Джо Байден заявил, что болен раком из-за загрязнения окружающей среды в регионе, где он провел свое детство. Президент обвинил заводы по всей стране в выбросах токсичных веществ, смога и парниковых газов.

