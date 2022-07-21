Белый дом объяснил слова Байдена о его заболевании раком
Глава США Джо Байден, говоря о том, что болен раком, рассказывал о немеланомных опухолях кожи, которые были удалены ранее, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление заместителя пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтса.
По его словам, немеланомные опухоли кожи президенту США удалили еще до того, как он стал главой государства. В медицинском отчете президент США не сказано, что у него были онкологические заболевания.
Напомним, Джо Байден заявил, что болен раком из-за загрязнения окружающей среды в регионе, где он провел свое детство. Президент обвинил заводы по всей стране в выбросах токсичных веществ, смога и парниковых газов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+5 685 / сут.
Умерли
382 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+4 317 / сут.
- Белый дом объяснил слова Байдена о его заболевании раком
- Новак: Россия не будет поставлять нефть себе в убыток
- Из горящего дома в Москве эвакуировали около 400 человек
- Евросоюз выделил еще 500 млн евро Украине
- Байден заявил, что заболел раком из-за загрязнения окружающей среды
- Ведущая Региона Тодоренко стала матерью во второй раз
- Пекин призвал к немедленному перемирию на Украине и переговорам
- Сенат выразил доверие премьеру Италии Марио Драги
- ФК «Красава» блогера Савина переехал на Кипр
- США передали Украине 12 из 20 HIMARS
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru