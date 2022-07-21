Белый дом объяснил слова Байдена о его заболевании раком

Глава США Джо Байден, говоря о том, что болен раком, рассказывал о немеланомных опухолях кожи, которые были удалены ранее, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление заместителя пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтса.

Байден заявил, что заболел раком из-за загрязнения окружающей среды

По его словам, немеланомные опухоли кожи президенту США удалили еще до того, как он стал главой государства. В медицинском отчете президент США не сказано, что у него были онкологические заболевания.

Напомним, Джо Байден заявил, что болен раком из-за загрязнения окружающей среды в регионе, где он провел свое детство. Президент обвинил заводы по всей стране в выбросах токсичных веществ, смога и парниковых газов.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:РакПрезидент СШАДжо Байден
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