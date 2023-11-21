Белый дом обвинил Иран в причастности к захвату судна Galaxy Leader
Соединенные Штаты считают Иран причастным к захвату йеменскими хуситами грузового судна Galaxy Leader. Об этом заявил представитель американской администрации Джон Кирби.
Чиновник назвал захват судна грубым нарушением международного права. За действиями хуситов стоит Иран, приводит заявление Кирби ТАСС.
Представитель Белого дома анонсировал пересмотр американского списка террористов.
Йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) 19 ноября захватило судно Galaxy Leader в Красном море. 15 ноября боевики атаковали эсминец Военно-морских сил США, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru