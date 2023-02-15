Белый дом: нет данных о том, что сбитые аппараты были разведывательными
У властей Соединенных Штатов до сих пор отсутствуют данные о том, что сбитые неизвестные летательные аппараты проводили разведывательную деятельность, сообщил на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби.
По его словам, принадлежность НЛО не определена. Отмечается, что американские эксперты не получили доступ к обломкам сбитых объектов.
Вашингтон при этом не исключает, что объекты могли являться коммерческими или исследовательскими аппаратами.
Ранее бывший госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал поведение администрации Белого дома. Он считает, что бездействие Джо Байдена дало Китаю большое геополитическое преимущество.
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