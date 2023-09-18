Белый дом не увидел признаков передачи Китаем оружия России
США не видят признаков того, что Китай предоставляет оружие России. Об в ходе брифинга для журналистов заявил представитель Белого дома Джон Кирби, пишет ТАСС.
«Мы не видим никакого признака того, что КНР изменила свои расчеты или приняла решение предоставить летальные средства России», - сказал он.
По его словам, предоставление оружия России не соответствует интересам Китая. Вашингтон продолжает следить за ситуацией, добавил Кирби.
По данным издания Politico, Китай сократил экспорт военных товаров на Украину и перенаправил поставки в Россию, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru