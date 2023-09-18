Белый дом не увидел признаков передачи Китаем оружия России

«Мы не видим никакого признака того, что КНР изменила свои расчеты или приняла решение предоставить летальные средства России», - сказал он.

По его словам, предоставление оружия России не соответствует интересам Китая. Вашингтон продолжает следить за ситуацией, добавил Кирби.

По данным издания Politico, Китай сократил экспорт военных товаров на Украину и перенаправил поставки в Россию, сообщает «Радиоточка НСН».

