Белый дом: медосмотр Байдена не включал проверку умственных способностей
Медицинский осмотр президента США Джо Байдена не включал проверку его умственных способностей. Об этом на брифинге для журналистов заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет ТАСС.
По ее словам, Байдену не требуется проверка умственных способностей. Жан-Пьер отметила, что к такому выводу пришел личный врач президента.
Байден прошел медицинский осмотр в центре имени Уолтера Рида. По словам президента, проверка не показала ничего нового по сравнению с 2023 годом.
По данным социологического исследования Университета Монмута, более половины американцев допустили замену Байдена как кандидата от Демократической партии на предстоящих выборах президента США, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru