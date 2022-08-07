Белый дом готов принять меры для обмена Грайнер

Американские власти готовы на «экстраординарные» меры для освобождения баскетболистки Бриттни Грайнер, которая арестована в России, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

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«…Мы намерены принять экстраординарные меры... чтобы она вернулась домой. Мы положили на стол существенное предложение. Мы намерены продолжать этот межправительственный диалог», — сказала она.

Напомним, президент США Джо Байден заявил о напряженной работе над обменом Бриттни Грайнер. Глава государства также отметил, что с надеждой смотрит на перспективы обмена.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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