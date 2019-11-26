Белый дом эвакуировали из-за нарушения воздушного пространства Вашингтона
26 ноября 201918:49
Белый дом эвакуировали из-за нарушения неизвестным судном воздушного пространства Вашингтона.
Как сообщает NBC News, после обнаружения нарушения округ был перекрыт, а также приняты меры безопасности. Боевые самолёты США были приведены в готовность, а командованию поставили задачу реагировать на сигналы.
Спустя 20 минут блокировка была снята, так как неизвестный самолёт признали невраждебным. Других подробностей инцидента пока не приводится.
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