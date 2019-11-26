Белый дом эвакуировали из-за нарушения воздушного пространства Вашингтона

Как сообщает NBC News, после обнаружения нарушения округ был перекрыт, а также приняты меры безопасности. Боевые самолёты США были приведены в готовность, а командованию поставили задачу реагировать на сигналы.

Спустя 20 минут блокировка была снята, так как неизвестный самолёт признали невраждебным. Других подробностей инцидента пока не приводится.

