Швейцарские истребители сопроводили российский правительственный самолёт. Видео

Как уточняет RT, на борту, в том числе, находились пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков и помощник президента Юрий Ушаков. Истребители подошли к самолёту, когда тот вошёл в воздушное пространство Швейцарии.

Они прекратили сопровождение через пять минут, после того, как российский лайнер пересёк границу с Францией. Как отмечает Ura.ru, швейцарская сторона назвала это «актом гостеприимства». Об этом поведал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, такой ответ был получен в ответ на ноту, направленную Берну.

На прошлой неделе похожий случай произошёл с самолётом, в котором летел министр обороны Росси Сергей Шойгу. По пути из Калининградской области в Москву над нейтральными водами Балтийского моря лайнер попытался сопроводить истребитель НАТО F-18. Однако непрошенного гостя отогнали два истребителя морской авиации Балтфлота Су-27 из эскорта сопровождения.

