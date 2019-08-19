Швейцарские истребители сопроводили российский правительственный самолёт. Видео
Два истребителя военно-воздушных сил Швейцарии сопроводили самолёт специального лётного отряда «Россия» по пути во Францию. Этим бортом летели члены российской делегации и журналисты кремлёвского пула, которые будут работать в Марселе на переговорах президента РФ Владимира Путина с французским лидером Эммануэлем Макроном. Видео этого момента выложил в сеть корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Сирнов.
Как уточняет RT, на борту, в том числе, находились пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков и помощник президента Юрий Ушаков. Истребители подошли к самолёту, когда тот вошёл в воздушное пространство Швейцарии.
Они прекратили сопровождение через пять минут, после того, как российский лайнер пересёк границу с Францией. Как отмечает Ura.ru, швейцарская сторона назвала это «актом гостеприимства». Об этом поведал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, такой ответ был получен в ответ на ноту, направленную Берну.
На прошлой неделе похожий случай произошёл с самолётом, в котором летел министр обороны Росси Сергей Шойгу. По пути из Калининградской области в Москву над нейтральными водами Балтийского моря лайнер попытался сопроводить истребитель НАТО F-18. Однако непрошенного гостя отогнали два истребителя морской авиации Балтфлота Су-27 из эскорта сопровождения.
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