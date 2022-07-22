Белый дом: Байдену стало лучше

Администрация президента США Джо Байдена распространила сообщение о том, что американский лидер после суток лечения COVID-19 пошел на поправку.

Вместе с тем в Белом доме проинформировали, что у главы государства всё ещё по-прежнему насморк, периодический кашель и слабость.

Ранее сообщалось, что президент США Байден заразился коронавирусом.

