Белый дом: Байдену стало лучше
22 июля 202219:20
Администрация президента США Джо Байдена распространила сообщение о том, что американский лидер после суток лечения COVID-19 пошел на поправку.
Вместе с тем в Белом доме проинформировали, что у главы государства всё ещё по-прежнему насморк, периодический кашель и слабость.
Ранее сообщалось, что президент США Байден заразился коронавирусом.
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22 июля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru