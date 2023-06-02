Белый дом: Байден подпишет закон о предотвращении дефолта
Президент США Джо Байден может подписать закон о предотвращении дефолта в ближайшее время, заявила в ходе брифинга для СМИ пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет РИА Новости.
Представитель администрации США не исключила, что Байден подпишет закон в субботу, 3 июня. Крайней датой она назвала 5 июня.
«Палата представителей и сенат должны довести до конца формальности и передать нам законопроект», - сказала Жан-Пьер.
Минфин США называл 5 июня сроком, когда Вашингтон окажется не в состоянии выполнять свои финансовые обязательства. Для предотвращения дефолта необходимо повышение потолка госдолга.
Представитель республиканцев в конгрессе США Кевин Маккарти 28 мая сообщил, что достиг с президентом договоренности о повышении потолка заимствований, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru