Белый дом: Байден подпишет закон о предотвращении дефолта

Представитель администрации США не исключила, что Байден подпишет закон в субботу, 3 июня. Крайней датой она назвала 5 июня.

«Палата представителей и сенат должны довести до конца формальности и передать нам законопроект», - сказала Жан-Пьер.

Минфин США называл 5 июня сроком, когда Вашингтон окажется не в состоянии выполнять свои финансовые обязательства. Для предотвращения дефолта необходимо повышение потолка госдолга.

Представитель республиканцев в конгрессе США Кевин Маккарти 28 мая сообщил, что достиг с президентом договоренности о повышении потолка заимствований, сообщает «Радиоточка НСН».

