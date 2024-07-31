Белый дом: Байден активно исполняет свои обязанности и не избегает публичности
Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга заявила, что президент США Джо Байден активно исполняет свои обязанности и не избегает общественного внимания.
Карин Жан-Пьер подчеркнула, что мнение о том, что президент Джо Байден перестал руководить страной, является ошибочным.
Так представитель Белого дома прокомментировала вопрос о том, изменилось ли расписание президента Байдена, включающее множество закрытых мероприятий, из-за которых он отсутствует на публике несколько дней.
Жан-Пьер объяснила, что изменения в расписании президента связаны с его решением не бороться за переизбрание. Она добавила, что в течение следующих шести месяцев будут уточнены дальнейшие планы. Представитель Белого дома заверила, что Байден продолжит общаться с американцами, и они скоро снова его увидят, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru