Белый дом: Байден активно исполняет свои обязанности и не избегает публичности

Так представитель Белого дома прокомментировала вопрос о том, изменилось ли расписание президента Байдена, включающее множество закрытых мероприятий, из-за которых он отсутствует на публике несколько дней.

Жан-Пьер объяснила, что изменения в расписании президента связаны с его решением не бороться за переизбрание. Она добавила, что в течение следующих шести месяцев будут уточнены дальнейшие планы. Представитель Белого дома заверила, что Байден продолжит общаться с американцами, и они скоро снова его увидят, передает «Радиоточка НСН».

