Белые американцы на коленях попросили прощения у афроамериканцев за расизм

Жители Хьюстона помолились в минувшее воскресенье за семью афроамериканца Джорджа Флойда, умершего после жесткого задержания полицией. Об этом сообщает местный сайт Сlick2houston.

Во время молитвы присутствующие белые американцы преклонили колени, попросив прощения за годы расизма. В свою очередь представители чернокожего населения страны приняли извинения и также склонились в молитве.

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Массовые беспорядки начались в американских городах после смерти Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Выступления против полицейского произвола проходят в нескольких городах Соединенных Штатов. Справиться с беспорядками не может ни местная полиция, ни бойцы Национальной гвардии, отправленные ей на помощь.

Американист, вице-президент Российской ближневосточной ассоциации (РБА) Алан Лолаев в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что конфликт полиции и афроамериканцев будет существовать в США и после президента Дональда Трампа.

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ФОТО: Скриншот видеозаписи YouTube
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