Белоусов поручил рассмотреть обращение бизнеса о проблемах с доставкой грузов из Европы

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов поручил министерству иностранных дел РФ, Минтрансу и Минэкономразвития заняться проблемами с доставкой грузов в Россию из Европы из-за ситуации на белорусской границе, сообщает «Интерфакс».

На белорусско-польской границе застряли российские большегрузы

Ранее Консультативный совет по иностранным инвестициям (КСИИ) направил обращение вице-премьеру с просьбой рассмотреть данный вопрос. В письме говорится о рисках в связи с миграционным кризисом на границе ЕС и Белоруссии.

По данным КСИИ, на контрольно-пропускном пункте "Бобровники" образовалась пробка в 25 км из грузовиков. Как отмечается, на альтернативных объездных маршрутах через Латвию или Литву также начали образовываться заторы.

Отмечается, что около 10% российского импорта проходит через границу ЕС и Белоруссии. Среди импортируемых товаров есть медицинские изделия, оборудование и продукты питания.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ЕвропаБольшегрузыВадим Белоусов
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