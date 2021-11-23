Белоусов поручил рассмотреть обращение бизнеса о проблемах с доставкой грузов из Европы

Ранее Консультативный совет по иностранным инвестициям (КСИИ) направил обращение вице-премьеру с просьбой рассмотреть данный вопрос. В письме говорится о рисках в связи с миграционным кризисом на границе ЕС и Белоруссии.

По данным КСИИ, на контрольно-пропускном пункте "Бобровники" образовалась пробка в 25 км из грузовиков. Как отмечается, на альтернативных объездных маршрутах через Латвию или Литву также начали образовываться заторы.

Отмечается, что около 10% российского импорта проходит через границу ЕС и Белоруссии. Среди импортируемых товаров есть медицинские изделия, оборудование и продукты питания.

