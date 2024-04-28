Белорусское ТВ сообщило о вербовке студентов украинскими спецслужбами

Правоохранительные органы Белоруссии раскрыли факт вербовки студентов украинскими спецслужбами, сообщил государственный телеканал ОНТ.

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В показанном анонсе фильма-расследования говорится, что спецслужбы Украины используют «подлые методы для грязной работы» и убеждают белорусских студентов предать свою страну.

Авторы фильма пообещали показать, как группа подростков готовилась «взорвать Беларусь». По данным телеканала, речь идет о задержании студентов Белорусского национального технического университета.

В начале апреля Комитет государственной безопасности Белоруссии задержал местного жителя по подозрению в работе на Главное управление разведки Минобороны Украины, напоминает «Радиоточка НСН».

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Фото: kgb.by
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