Политолог: Белоруссию больше волнуют экономические последствия COVID-19
Александр Шпаковский вслед за президентом Лукашенко в интервью НСН обвинил государства, которые вместо консолидированной борьбы с инфекцией, закрыли все границы.
Белоруссия борется с коронавирусом в стране «без шума и пыли». Как заявил глава государства Александр Лукашенко, власти страны принимают все необходимые меры по профилактике распространения COVID-19.
Белорусский политолог Александр Шпаковский уверил НСН, что страны должны были сообща бороться с инфекцией, а вместо это стали нарушать базовые права человека.
«Тема волнует общество, занимая основное место в новостных программах. Но госполитика такова, что освещаются результаты деятельности именно в медицинской плоскости. Внимание именно к врачам, а не к вирусологам, которых развелось… У нас нет карантина, можно свободно перемещаться по городу, посещать свободно кафе и рестораны, спортзалы. Людей не ловят с солдатами, но справедливости ради скажем, что и ситуация у нас лучше, чем в странах южной Европы. Количество заболевших с момента фиксации первого случая около 80 человек, 25 уже были выписаны, тяжелых вообще не было. Беларусь была первой страной, которая отправила своих специалистов в Китай», - напомнил собеседник НСН.
По последним данным, на территории государства зафиксировано 86 случаев заражения инфекцией. При этом Белоруссия не вводила ограничений на въезд иностранцев и карантин внутри страны. Александр Лукашенко подчеркнул, что он против психоза и паники из-за пандемии.
«Президент контролирует ситуацию, и психозом он назвал не саму болезнь, а вызванную ей реакцию общества и лидеров стран. Вместо того, чтобы сообща бороться с инфекцией, страны стали закрывать границы, нарушая, в том числе, базовые права граждан, среди них свобода на перемещение. Мало кто с кем советуется. Общей стратегии нет, и только сейчас стали консолидироваться в решении проблемы»,- считает Шпаковский.
«Белоруссию в большей степени волнуют экономические и политические последствия пандемии коронавируса».
Некоторые обвинили Александра Лукашенко и официальные СМИ страны, что они дают неправильную статистику по заболевшим, явно уменьшая цифры. Но политолог Шпаковский считает, что в современном мире, где каждый «сам себе репортер» это сделать невозможно.
«В наш век информационных технологий не думаю, что можно что-то замолчать. В больницах с гриппозными заболеваниями типа пневмонии, ОРВИ фиксируется столько, сколько и в прошлые годы. Медики всегда отмечают, что февраль и март - месяцы обострения сезонных заболеваний. И я не видел, что в Беларуси стали массово стали падать на улицах люди, все кашляют и чихают. Ситуация волнует и беспокоит, к ней внимательно относятся, но оснований для введения ЧС в стране ни правительство, ни ВОЗ не видит», - уверен политолог.
Добавим, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ранее ему советовали из-за пандемии коронавируса закрыть границы республики, приостановить работу предприятий и «всех посадить на карантин», но он принял решение сделать это «только тогда, когда нужно». Во время сегодняшнего посещения завода «Белгипс» Лукашенко, в частности, считает недальновидным, что в США некоторое время назад было объявлено чрезвычайное положение.
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