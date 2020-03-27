Политолог: Белоруссию больше волнуют экономические последствия COVID-19

Белоруссия борется с коронавирусом в стране «без шума и пыли». Как заявил глава государства Александр Лукашенко, власти страны принимают все необходимые меры по профилактике распространения COVID-19.

Белорусский политолог Александр Шпаковский уверил НСН, что страны должны были сообща бороться с инфекцией, а вместо это стали нарушать базовые права человека.

«Тема волнует общество, занимая основное место в новостных программах. Но госполитика такова, что освещаются результаты деятельности именно в медицинской плоскости. Внимание именно к врачам, а не к вирусологам, которых развелось… У нас нет карантина, можно свободно перемещаться по городу, посещать свободно кафе и рестораны, спортзалы. Людей не ловят с солдатами, но справедливости ради скажем, что и ситуация у нас лучше, чем в странах южной Европы. Количество заболевших с момента фиксации первого случая около 80 человек, 25 уже были выписаны, тяжелых вообще не было. Беларусь была первой страной, которая отправила своих специалистов в Китай», - напомнил собеседник НСН.

По последним данным, на территории государства зафиксировано 86 случаев заражения инфекцией. При этом Белоруссия не вводила ограничений на въезд иностранцев и карантин внутри страны. Александр Лукашенко подчеркнул, что он против психоза и паники из-за пандемии.

«Президент контролирует ситуацию, и психозом он назвал не саму болезнь, а вызванную ей реакцию общества и лидеров стран. Вместо того, чтобы сообща бороться с инфекцией, страны стали закрывать границы, нарушая, в том числе, базовые права граждан, среди них свобода на перемещение. Мало кто с кем советуется. Общей стратегии нет, и только сейчас стали консолидироваться в решении проблемы»,- считает Шпаковский.