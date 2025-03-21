Белорусские силовики отвергли обвинения в избиении комика Останина

В ведомстве отметили, что белорусские правоохранители «действовали в полном соответствии с национальным законодательством».

«При задержании, при доставлении, этапировании данного гражданина физической силы и недозволенных методов к нему не применялось», - подчеркнул замглавы МВД Белоруссии - начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич.

Ранее Останина задержали в Минске. В России против него возбудили уголовное дело по статье о возбуждении ненависти и об унижении человеческого достоинства. Суд отправил комика в СИЗО, сообщает RT.

