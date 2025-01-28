Белорусские пограничники заявили о 15 тысячах украинских военных близ границы

По его словам, это «вооруженные силы, нацгвардия, полиция и территориальная оборона», которые «в большей степени ведут себя спокойно и профессионально».

«Органы пограничной службы Белоруссии выполняют задачи в усиленном варианте несения службы, не теряя бдительности», - заключил Бычковский.

Ранее госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что белорусские экстремистские формирования за границей планируют захват приграничных районов республики и ввод западных «миротворцев», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

