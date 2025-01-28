Белорусские пограничники заявили о 15 тысячах украинских военных близ границы
Порядка 15 тысяч украинских военных находятся вблизи границы Белоруссии. Об этом журналистам заявил официальный представитель Государственного пограничного комитета (ГПК) республики Антон Бычковский.
По его словам, это «вооруженные силы, нацгвардия, полиция и территориальная оборона», которые «в большей степени ведут себя спокойно и профессионально».
«Органы пограничной службы Белоруссии выполняют задачи в усиленном варианте несения службы, не теряя бдительности», - заключил Бычковский.
Ранее госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что белорусские экстремистские формирования за границей планируют захват приграничных районов республики и ввод западных «миротворцев», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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