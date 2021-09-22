Белорусские пограничники передали мигрантам на границе с Польшей одежду и еду

Белорусские пограничники и местные жители передали мигрантам из Афганистана, находящимся на границе с Польшей, теплую одежду и еду. Об этом сообщает телеканал СТВ.



Нелегалы пытаются пройти на территорию Польши, однако пограничники не пускают мигрантов. Участок границы, через который проходят иностранцы, огорожен колючей проволокой.

Представительство Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев предложило Польше впустить на свою территорию мигрантов, однако этого не произошло.

Президент Польши Анджей Дуда ранее подписал указ о введении чрезвычайного положения на приграничных с Белоруссией территориях. По имеющимся данным, в страну пытаются нелегально проникнуть около 3 тысяч человек.

