Белоруссия заинтересована в полном восстановлении авиасообщения с РФ

По его словам, особый интерес вызывает увеличение рейсов в Санкт-Петербург и Москву. В настоящее время перевозчик «Белавиа» выполняет один рейс в неделю в Санкт-Петербург. «Конечно, для нас важна Российская Федерация, но и страны дальней дуги тоже», — отметил министр.

Речь также идет о Грузии, Азербайджане, Израиле, Арабские Эмиратах, Турции и чартерах в Египет.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи обсуждал вопрос об открытии авиарейсов в Крым.

