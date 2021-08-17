Белоруссия заинтересована в полном восстановлении авиасообщения с РФ

Минск заинтересован в восстановлении авиасообщения с Россией до пандемийного уровня, сообщил телеканалу «Беларусь 1» министр транспорта и коммуникаций республики Алексей Авраменко.

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По его словам, особый интерес вызывает увеличение рейсов в Санкт-Петербург и Москву. В настоящее время перевозчик «Белавиа» выполняет один рейс в неделю в Санкт-Петербург. «Конечно, для нас важна Российская Федерация, но и страны дальней дуги тоже», — отметил министр.

Речь также идет о Грузии, Азербайджане, Израиле, Арабские Эмиратах, Турции и чартерах в Египет.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи обсуждал вопрос об открытии авиарейсов в Крым.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АвиасообщениеБелоруссия
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