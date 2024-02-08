Белоруссия установила на границе с Украиной новую погранзаставу

Председатель Государственного пограничного комитета (ГПК) республики Константин Молостов заявил, что в зоне ответственности новой погранзаставы находится участок границы протяжённостью 30 км.

Здесь имеются системы сигнализации и видеонаблюдения, контрольно-следовая полоса, автоматизированный пост технического наблюдения, наблюдательные вышки и инженерные заграждения.

«Это уже не первая погранзастава на белорусско-украинском участке границы. При её строительстве учтён опыт предыдущих подразделений, созданных по аналогичному принципу», - заключил Молостов.

Ранее власти Литвы одобрили предложение прекратить движение ещё через два контрольно-пропускных пункта (КПП) на границе с Белоруссией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

