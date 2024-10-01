Белоруссия продлила запрет на ввоз товаров через границу с Литвой

Власти Белоруссии продлили запрет на ввоз отдельных товаров через границу с Литвой до 1 апреля 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Совета министров республики.

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В частности, запрет на ввоз для реализации или потребления касается воды, пива, виноградных вин, этилового спирта и прочих спиртовых настоек, а также уксуса шин и покрышек, одежды, бывших в употреблении частей транспортных средств.

«Данный шаг является вынужденной мерой белорусской стороны для обеспечения защиты национальных интересов и реагирования на недружественные действия Литовской республики», - говорится в сообщении правительства Белоруссии.

Ранее власти Литвы ввели запрет на въезд на территорию республики всех автомобилей, зарегистрированных в Белоруссии независимо от гражданства водителя и пассажиров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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