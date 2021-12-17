Белоруссия предложила Польше обсудить «критические» вопросы
Министерство обороны Белоруссии предложило Польше организовать приграничные переговоры. Об этом сообщает РИА Новости.
В Минобороны отметили, что цель переговоров – обсуждение «критических» для обеих стран вопросов. Также Минск предложил Варшаве провести мероприятия по верификации в рамках региональных мер доверия и безопасности.
Ранее саммит Евросоюза выразил готовность ввести новые санкции против Белоруссии. Причиной такого решения стал миграционный кризис, возникший на польско-белорусской границе. В Европоейском совте отметили, что пакет ограничений сфомирован, он встпуит в силу при первой необходимости.
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