Белоруссия предложила Польше обсудить «критические» вопросы

В Минобороны отметили, что цель переговоров – обсуждение «критических» для обеих стран вопросов. Также Минск предложил Варшаве провести мероприятия по верификации в рамках региональных мер доверия и безопасности.

Ранее саммит Евросоюза выразил готовность ввести новые санкции против Белоруссии. Причиной такого решения стал миграционный кризис, возникший на польско-белорусской границе. В Европоейском совте отметили, что пакет ограничений сфомирован, он встпуит в силу при первой необходимости.

