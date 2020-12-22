Белоруссия определилась с датой старта производства российской вакцины
Генеральный директор унитарного предприятия «Управляющая компания холдинга «Белфармпром» Сергей Казакевич заявил, что во втором квартале 2021 года в Белоруссии планируют запустить производство российской вакцины от COVID-19, передаёт БелТА.
По его словам, выпуск препарата будут осуществлять две площадки компании «Белмедпрепараты» в Минске, а также витебское предприятие «БелВитунифарм». Казакевич добавил, что площадки приступят к производству вакцины «одна за одной»: во втором, третьем и четвёртом кварталах следующего года, оответственно.
Ранее глава Минздрава Белоруссии Дмитрий Пиневич заявил, что республиканские власти выдали регистрационное удостоверение российской вакцине от коронавируса «Спутник V», у которой, по его словам, «серьёзных или непредвиденных побочных эффектов выявлено не было».
Первая в России и мире вакцина от коронавируса «Спутник V» была разработана специалистами центра им. Н.Ф. Гамалеи и зарегистрирована в РФ 11 августа 2020 года.
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