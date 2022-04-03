Белоруссия: Минск не имеет проблем с расчетами в торговле с Россией

«Мы достаточно давно присоединилась к российской системе передачи финансовых сообщений – это прямой аналог SWIFT. Поэтому в расчетах с российскими партнерами мы не испытываем никаких проблем», — сказал премьер. По его словам, за январь-февраль 2022 года экспорт Белоруссии в Россию вырос на 25%.

Как сообщил министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов, речи о переходе Белоруссии на российский рубль не идет. Существует задача использовать национальные валюты во взаимной торговле с Москвой.

