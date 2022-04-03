Белоруссия: Минск не имеет проблем с расчетами в торговле с Россией
В условиях санкций Запала в отношении финансово-банковского сектора Белоруссия не испытывает проблем с расчетами в торговле с Россией, сообщил в эфире телеканала «Беларусь 1» премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.
«Мы достаточно давно присоединилась к российской системе передачи финансовых сообщений – это прямой аналог SWIFT. Поэтому в расчетах с российскими партнерами мы не испытываем никаких проблем», — сказал премьер. По его словам, за январь-февраль 2022 года экспорт Белоруссии в Россию вырос на 25%.
Как сообщил министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов, речи о переходе Белоруссии на российский рубль не идет. Существует задача использовать национальные валюты во взаимной торговле с Москвой.
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