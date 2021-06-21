Бело-красно-белый флаг в Белоруссии предложили причислить к нацистской символике
В КГБ Белоруссии поступил на согласование проект акта МВД Белоруссии «Об установлении перечней организаций и иных структур, нацистской символики и атрибутики», сообщает Telegram-канал провластного Белорусского союза журналистов. В этом документе в частности предлагается причислить к нацистской символике бело-красно-белый флаг, используемый белорусской оппозицией. В акте подчеркивается, что подобный символ использовали различные организации во время Второй мировой войны.
Бело-красно-белый флаг использовался в Белоруссии с 1991 по 1995 год. Также он являлся государственным символом первого независимого белорусского государства - Белорусской Народной Республики. Самое раннее упоминание об использовании бело-красно-белого флага на территории Белоруссии датируются 1514-м годом в виде флажков конницы Великого княжества Литовского в битве под Оршей.
Ранее белорусский политолог Дмитрий Болкунец в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» раскрыл планы президента Белоруссии Александра Лукашенко на оппозиционера Романа Протасевича.
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