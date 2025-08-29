Бельгия передаст Киеву оружие на 100 млн евро
Бельгия передаст Украине дополнительную военную помощь на 100 млн евро. Об этом рассказал министр обороны королевства Тео Франкен.
«Бельгия предоставит военную помощь Украине на 100 млн евро, мы также максимально ускорим передачу наших [истребителей] F-16», - указал глава минобороны.
По словам Франкена, Бельгия занимает активную позицию в «коалиции желающих», страна не исключает отправку своих военных на территорию Украины после конфликта. Кроме того, министр отметил, что Бельгия готова поставить Киеву морские беспилотники.
Между тем СМИ сообщили, что США могут передать Украине 3 тысячи управляемых ракет большой дальности ERAM на $825 млн, пишет «Свободная пресса».
