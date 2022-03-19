Бельгия отложила закрытие АЭС на 10 лет из-за энергокризиса
Власти Бельгии на фоне проблем в энергетическом секторе пересмотрели решение об остановке всех действующих в стране атомных реакторов. Об этом заявил премьер-министр королевства Александр де Кроо.
Ранее бельгийская правящая коалиция решила остановить все действующие атомные реакторы к 2025 году.
«Федеральное правительство решило принять необходимые меры для продления срока службы двух наиболее современных ядерных реакторов на десять лет», — цитирует де Кроо РИА Новости.
По данным портала de Gelderlander, будет продлена работа реакторов Doel 4 и Tihange 3 на АЭС в селе Дул и округе Тианж.
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