Бельгия готовит запрет на реэкспорт российского СПГ
Правительство Бельгии одобрило проект королевского указа, предусматривающий запрет на реэкспорт сжиженного природного газа (СПГ) из России. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
Согласно документу, меры направлены на соблюдение санкционного регламента ЕС 2024/1745. Предложение запрещает перегрузку российского СПГ, а также оказание финансовых и технических услуг, связанных с этим процессом.
Для вступления в силу решение должно быть согласовано Государственным советом Бельгии, который проверяет его соответствие законодательству страны.
Ранее ЕС утвердил ограничения, которые с марта 2025 года запретят предоставление услуг по транспортировке российского СПГ через терминалы Евросоюза для третьих стран. При этом сами члены ЕС смогут продолжать закупки газа напрямую, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru