Бельгия готовит запрет на реэкспорт российского СПГ

Для вступления в силу решение должно быть согласовано Государственным советом Бельгии, который проверяет его соответствие законодательству страны.

Ранее ЕС утвердил ограничения, которые с марта 2025 года запретят предоставление услуг по транспортировке российского СПГ через терминалы Евросоюза для третьих стран. При этом сами члены ЕС смогут продолжать закупки газа напрямую, передает «Радиоточка НСН».

