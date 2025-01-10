Бельгия готовит запрет на реэкспорт российского СПГ

Правительство Бельгии одобрило проект королевского указа, предусматривающий запрет на реэкспорт сжиженного природного газа (СПГ) из России. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Согласно документу, меры направлены на соблюдение санкционного регламента ЕС 2024/1745. Предложение запрещает перегрузку российского СПГ, а также оказание финансовых и технических услуг, связанных с этим процессом.

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Для вступления в силу решение должно быть согласовано Государственным советом Бельгии, который проверяет его соответствие законодательству страны.

Ранее ЕС утвердил ограничения, которые с марта 2025 года запретят предоставление услуг по транспортировке российского СПГ через терминалы Евросоюза для третьих стран. При этом сами члены ЕС смогут продолжать закупки газа напрямую, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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