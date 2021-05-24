«Белавиа» приостановит рейсы в Литву до 26 июня

Белорусская авиакомпания «Белавиа» с 25 мая приостановит на месяц выполнение рейсов в Литву. Сообщение об этом опубликовано на сайте перевозчика.

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«В связи с решением правительства Литовской Республики о приостановке выполнения рейсов Белавиа в/из литовских аэропортов мы вынуждены отменить полеты в Вильнюс с 25 мая 2021 года с 03:00 до 02:59 26 июня 2021 года», — сообщает авиакомпания.

Отмечается, что пассажиры могут вернуть полную стоимость билетов или же изменить дату вылета.

Ранее стало известно, что правительство Литвы с 25 мая запретит любые полеты в Литву или из нее через Белоруссию. По данным литовского Минтранса, ограничения коснутся 26 рейсов в сутки.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АвиасообщениеЛитваБелоруссия
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