«Белавиа» отменила рейсы в Стокгольм до конца октября

Национальный белорусский авиаперевозчик «Белавиа» отменил все рейсы в Стокгольм и обратно с 26 мая по 30 октября. Такое решение стало ответом на действия шведской стороны, которая ранее отложила все рейсы в Беларусь и обратно в связи с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair.

«В связи с аннулированием разрешения на полеты «Белавиа» со стороны Швеции мы вынуждены отменить все рейсы в/из Стокгольма с 26 мая 2021 года по 30 октября 2021 года», - сообщает пресс-служба авиакомпании.

Пассажиры смогут изменить дату вылета либо вернуть стоимость билетов на рейсы, назначенных на эти даты.

Также белорусская национальная авиакомпания сообщила об отмене рейсов в Великобританию, Францию, Украину и Литву.

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