«Белавиа» отменила рейсы в Стокгольм до конца октября
Национальный белорусский авиаперевозчик «Белавиа» отменил все рейсы в Стокгольм и обратно с 26 мая по 30 октября. Такое решение стало ответом на действия шведской стороны, которая ранее отложила все рейсы в Беларусь и обратно в связи с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair.
«В связи с аннулированием разрешения на полеты «Белавиа» со стороны Швеции мы вынуждены отменить все рейсы в/из Стокгольма с 26 мая 2021 года по 30 октября 2021 года», - сообщает пресс-служба авиакомпании.
Пассажиры смогут изменить дату вылета либо вернуть стоимость билетов на рейсы, назначенных на эти даты.
Также белорусская национальная авиакомпания сообщила об отмене рейсов в Великобританию, Францию, Украину и Литву.
Ранее стало известно, как возможное закрытие неба над Белоруссией навредит россиянам. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил белорусский политолог Дмитрий Болкунец.
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