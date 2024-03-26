Базу США на сирийском месторождении «Конико» атаковали БПЛА

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали американскую военную базу на газовом месторождении «Конико» в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, пишет РИА Новости.

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Военный объект атаковали два беспилотника. На территории произошло возгорание. После инцидента в небо поднялись самолеты ВВС США

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В воскресенье вооруженные отряды иракских шиитов нанесли ракетный удар по американскому военному аэродрому в Харраб-эль-Джейре в северо-восточной части Сирии. На территории раздалось несколько мощных взрывов, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: соцсети/OIRSpox
ТЕГИ:БеспилотникиСШАСирия

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