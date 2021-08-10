Башар Асад утвердил новый состав правительства Сирии

Президент Сирии Башар Асад подписал указ об утверждении кабинета министров, сообщает РИА Новости. Ранее он поручил сформировать новое правительство исполняющему обязанности премьера Хусейну Арнусу. В итоге по сравнению с прошлым составом сменилось шесть министров.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил о благодарности простых сирийцев россиянам за военную помощь правительственным силам.

