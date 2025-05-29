Барсучья нора помешала расширению склада боеприпасов в Нидерландах

Властям Нидерландов пришлось приостановить планы расширения склада боеприпасов в Стапхорсте из-за обнаруженной на месте стройки барсучьей норы, сообщает телерадиокомпания RTV Oost.

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Барсуки находятся под охраной государства, их норы нельзя переселять без разрешения или разрушать.

Теперь военному ведомству придется пересмотреть свои планы по расширению склада или дождаться разрешения на перемещение животных.

Ранее стало известно, что в Словакии речной бобр, построивший плотину в национальном парке, может оставить без питьевой воды жителей окрестных деревень с населением более пяти тысяч человек, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
ТЕГИ:ВоеннослужащиеДикие ЖивотныеНидерланды

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