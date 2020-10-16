Суд отменил запрет на работу баров Берлина по ночам

Берлинский суд отменил приказ, запрещающий барам и ресторанам работать в период с 23:00 до 6:00 часов.

Как сообщает газета The Metro, «комендантский час» был введён в рамках борьбы с коронавирусом. Его решили оспорить одиннадцать владельцев ресторанов, которые пояснили, что люди всё равно продолжат встречаться, но будут делать это в местах, не соответствующих санитарным нормам.

В административном суде заявили, что в Германии новые случаи заражения COVID-19 чаще фиксируются после, например, семейных встреч или религиозных собраний. И отменили запрет на работу баров по ночам, назвав его «посягательством на свободу отрасли».

Ранее запреты на работу баров и ресторанов по ночам отменили суды в Саксонии, Нижней Саксонии и Баден-Вюртемберге.

16 октября в Германии зафиксировали рекордный суточный прирост заражённых - 7 334 новых случая коронавируса. Всего же выявлено 348 557 заразившихся, 9 734 пациентов них умерли. Канцлер Ангела Меркель и руководители земель договорились, что такой запрет будет вводиться в регионах в случае, если прирост составит более 50 случаев на 100 000 человек в неделю.

В отличие от Берлина, в некоторых российских регионах ночные заведения всё же решили закрыть. Так, губернатор Московской области Андрей Воробьёв запретил посещать их в период с 00:00 до 8:00 часов. Соответствующее постановление вступает в силу с 17 октября. В документе говорится, что в ночное время запрещены «коллективные танцы, караоке, публичное исполнение музыкального произведения и другие подобные мероприятия» в зданиях, строениях и сооружениях, в том числе в организациях, предоставляющих услуги общественного питания.