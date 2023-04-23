Куба может ввести платежи картами «Мир» в 2023 году
23 апреля 202304:01
Куба считает, что туристы смогут расплачиваться картами российской платежной системой «Мир» в этом году, сообщает РИА Новости со ссылкой на посла Кубы в РФ Хулио Гармендию Пенью.
По его словам, работы по внедрению российских карт ведутся около года. Процесс затянулся из-за технических проблем. Как напомнил дипломат, картами «Мир» частично уже можно использовать на Кубе: банкоматы принимают их для снятия наличных.
Средства выдаются в кубинских песо, сообщает «Радиоточка НСН.
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22 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru