Банки Казахстана возобновили выдачу карт россиянам
Выдачу платежных карт нерезидентам, в частности, россиянам, возобновили три банка Казахстана. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на колл-центры в кредитных организациях Казахстана.
Соответствующее решение приняли ДО АО «Банк ВТБ», Kaspi Bank и Halyk Bank (в этой кредитной организации карты выдают тем, у кого имеется вид на жительство в Казахстане).
В Kaspi Bank отметили, что карту Kaspi Gold выдают имеющим вид на жительство в Казахстане иностранным гражданам, а также гражданам стран Евразийского экономического союза.
В банке ВТБ (Казахстан) карты «Мир» могут получить срок на один год нерезиденты. Вместе с тем срок действия карт могут продлить до трех лет для инвесторов-нерезидентов и дипломатических работников.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в декабре 2024 года выдача новых кредитных карт в России упала на 16,7%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru