Банки Казахстана возобновили выдачу карт россиянам

Соответствующее решение приняли ДО АО «Банк ВТБ», Kaspi Bank и Halyk Bank (в этой кредитной организации карты выдают тем, у кого имеется вид на жительство в Казахстане).

В Kaspi Bank отметили, что карту Kaspi Gold выдают имеющим вид на жительство в Казахстане иностранным гражданам, а также гражданам стран Евразийского экономического союза.

В банке ВТБ (Казахстан) карты «Мир» могут получить срок на один год нерезиденты. Вместе с тем срок действия карт могут продлить до трех лет для инвесторов-нерезидентов и дипломатических работников.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в декабре 2024 года выдача новых кредитных карт в России упала на 16,7%.

