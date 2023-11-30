Банк UBS заявил, что в мире стало больше миллиардеров

Согласно отчёту «Амбиции миллиардеров на 2023 год», который опубликован на сайте финансовой организации, за указанный период миллиардеров на планете стало больше на 7% - их число увеличилось с 2376 до 2542 человек.

Общее состояние упомянутых лиц также выросло - на 9%, с 11 трлн долларов до 12 трлн долларов.

«Большинство миллиардеров, которые накопили богатство в прошлом году, сделали это по наследству... более тысячи миллиардеров передают своим детям около 5,2 трлн долларов», - отметил глава отдела стратегических клиентов UBS Бенджамин Кавалли.

Ранее агентство Bloomberg опубликовало новый «Индекса миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index), согласно которому богатейшие российские бизнесмены с начала 2023 года заработали 23,279 млрд долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

