Bank of America рассказал, что подорожает из-за переворота в Гвинее
Строительство и автомобильная промышленность пострадают сильнее всего в секторах глобальной экономики, если произойдут задержки с поставками бокситов из Гвинеи, что в свою очередь ударит по рынку алюминия, сообщает «Прайм» со ссылкой на стратега по сырьевым товарам Bank of America Майкла Видмера.
По его словам, на Гвинею приходится около 20% мировых поставок бокситов, поэтому любой устойчивый дефицит будет иметь последствия для рынка алюминия.
Отмечается, что в настоящее время признаков перебоев с поставками из Гвинеи нет.
Напомним, новости о государственном перевороте в Гвинее взвинтили цену на алюминий, которая в понедельник превысила максимум 2011 года.
Алюминий подорожал до $2761 за тонну, отмечает ТАСС.
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