Bank of America рассказал, что подорожает из-за переворота в Гвинее

По его словам, на Гвинею приходится около 20% мировых поставок бокситов, поэтому любой устойчивый дефицит будет иметь последствия для рынка алюминия.

Отмечается, что в настоящее время признаков перебоев с поставками из Гвинеи нет.

Напомним, новости о государственном перевороте в Гвинее взвинтили цену на алюминий, которая в понедельник превысила максимум 2011 года.

Алюминий подорожал до $2761 за тонну, отмечает ТАСС.

