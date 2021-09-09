Bank of America рассказал, что подорожает из-за переворота в Гвинее

Строительство и автомобильная промышленность пострадают сильнее всего в секторах глобальной экономики, если произойдут задержки с поставками бокситов из Гвинеи, что в свою очередь ударит по рынку алюминия, сообщает «Прайм» со ссылкой на стратега по сырьевым товарам Bank of America Майкла Видмера.

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По его словам, на Гвинею приходится около 20% мировых поставок бокситов, поэтому любой устойчивый дефицит будет иметь последствия для рынка алюминия.

Отмечается, что в настоящее время признаков перебоев с поставками из Гвинеи нет.

Напомним, новости о государственном перевороте в Гвинее взвинтили цену на алюминий, которая в понедельник превысила максимум 2011 года.

Алюминий подорожал до $2761 за тонну, отмечает ТАСС.

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ФОТО: РИА Новости/Олег Золото
ТЕГИ:СтроительствоПромышленность
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