Цены на алюминий побили 10-летний максимум на новостях из Гвинеи
Новости о государственном перевороте в Гвинее взвинтили цену на алюминий, которая в понедельник превысила максимум 2011 года.
Алюминий подорожал до $2761 за тонну, отмечает ТАСС.
При этом акции российской компании «Русал» выросли в понедельник на Гонконгской бирже на 14%, достигнув исторического максимума с 2012 года, пишет «Коммерсантъ».
Ранее бизнесмен Олег Дерипаска предупреждал, что попытка государственного переворота в Гвинее может серьезно «встряхнуть» ситуацию на рынке алюминия.
Он напомнил, что 20% производителей алюминия в мире используют бокситы из этой страны.
Накануне стало известно, что военнослужащие устроили переворот в Гвинее. Мятежники вступили в бой с охраной президента страны Альфа Конде и взяли главу государства в плен, а затем объявили по всей стране комендантский час.
Глава мятежников полковник Мамади Думбуя объявил о роспуске правительства, отмене Конституции и закрытии границ страны.
При этом в МИД РФ потребовали освободить Конде и обеспечить его неприкосновенность.
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