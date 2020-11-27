Банк Грузии снова ограбили

Вооруженный мужчина ворвался в экспресс-филиал Банка Грузии в Тбилиси, ограбил его и скрылся, передает РИА Новости.

Сумма украденных денег неизвестна, на месте работают правоохранительные органы.

Месяц назад в Грузии ограбили машину инкассации Банка Грузии в Кобулети, украдены $75 тыс.

До этого вооруженный гранатой и автоматом мужчина напал на филиал Банка Грузии в Зугдиди и захватил 43 заложника. После он скрылся с тремя заложниками на машине, их удалось освободить. Сам преступник до сих пор не пойман. Не исключено, что для освобождения заложников сотрудники правоохранительных органов передали преступнику требуемую им денежную сумму в 500 тысяч долларов.

Неделю назад в Тбилиси произошел новый захват заложников. Вооруженный человек ворвался в здание микрофинансовой организации на проспекте Акакия Церетели, где находились девять человек. Позднее захватчик озвучил требования, в их числе — снижение процентов для банковских займов и уменьшение цен на лекарства. В настоящий момент злоумышленник задержан полицией, все заложники освобождены.

Руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе в эфире НСН объяснил возросшую в Грузии преступность пандемией.

