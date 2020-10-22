Баку заявил о ракетном ударе со стороны Армении по Габалинскому району

Между тем, Инфоцентр Нагорного Карабаха в своем Telegram-канале сообщил, что ВС Азербайджана наносят артиллерийские удары по городу Мартуни и окрестным селам. Данных о пострадавших и разрушениях нет.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в эфире НСН ранее не исключил десантную операцию в Карабахе. По его словам, Россия должна доказать, что является ведущей страной на постсоветском пространстве. При этом депутат признался, что точно не знает, в какой форме это может быть сделано.

«В форме демонстративного усиления военного потенциала Армении. В форме обращения к ОДКБ из-за необходимости принять меры по защите армянской - не нагорно-карабахской, а армянской территории путем десантной операции», - сказал Затулин.

