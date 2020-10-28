Баку заявил о 20 погибших в результате обстрела Арменией города Барда

Власти Азербайджана заявили о 20 погибших после обстрела армянской стороной города Барда, передает «Интерфакс» слова помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева.

Он также заявил, что армянская армия применяла запрещенные кассетные вооружения, в этой связи он пригласил Human Right Watch и Amnesty International посмотреть на место преступления.

По данным Гепрокуратуры Азербайджана, удар был нанесен по месту плотного скопления людей у крупных торговых объектов.

В свою очередь армянская сторона опровергла свою причастность к этому инциденту.