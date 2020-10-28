Баку заявил о 20 погибших в результате обстрела Арменией города Барда
Власти Азербайджана заявили о 20 погибших после обстрела армянской стороной города Барда, передает «Интерфакс» слова помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева.
Он также заявил, что армянская армия применяла запрещенные кассетные вооружения, в этой связи он пригласил Human Right Watch и Amnesty International посмотреть на место преступления.
По данным Гепрокуратуры Азербайджана, удар был нанесен по месту плотного скопления людей у крупных торговых объектов.
В свою очередь армянская сторона опровергла свою причастность к этому инциденту.
В понедельник в силу вступило третье по счету перемирие между Азербайджаном и Арменией, которое главы МИД подписали во время переговоров в Вашингтоне. Уже на следующий день премьер-министр Армении Пашинян в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео заявил, что соглашение было нарушено со стороны Азербайджана.
Как рассказал помощник азербайджанского президента Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев в интервью NYT, в Баку были настроены на диалог с Ереваном по вопросу непризнанной Нагорно-Карабахской республики, однако заявление о том, что регион армянский, стало одной из главных причин срыва переговоров.
Многолетний конфликт между Баку и Ереваном разразился с новой силой 27 сентября 2020 года. Стороны обвинили друг друга в атаках в зоне прикосновения. В Карабахе сообщали об обстрелах мирного населения. Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Турцию в переброске наемников и снабжении Азербайджана военной техникой.
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